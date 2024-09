Ruské hnutie Hlas: Úrady podnikajú kroky na devalváciu volieb

Moskva/Praha 9. septembra (TASR) - Ruské hnutie na ochranu práv voličov Hlas (Golos) v pondelok vo vyhlásení k výsledkom víkendových regionálnych volieb konštatovalo, že sa vyznačovali nízkou konkurenciou, ich devalváciou v médiách, nátlakom na voličov k účasti na hlasovaní, vylúčením pozorovateľov a nízkou mierou ochrany pred podvodmi. Podľa agentúry TASR o tom v pondelok informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Hnutie Hlas upozorňuje, že v dôsledku represií a "legislatívnych inovácií" v posledných rokoch chce a môže na volené pozície kandidovať stále menej občanov.



Hnutie tiež poukazuje na to, že médiá v Rusku voľby prezentujú ako "zábavnú procedúru s online hlasovaním, lotériami, zabávačmi a pohostením vo volebných miestnostiach".



Časť voličov sa aktivistom Hlasu sťažovala, že nadriadení ich nútili ísť voliť a účasť na volebnom akte mali dokázať buď poskytnutím údajov o geolokácii alebo propagačných materiálov, ktoré bývajú vo volebných miestnostiach k dispozícii počas volieb.



Objavili sa i prípady, ktoré Hlas označil za "priamu diskrimináciu voličov", pretože volebné komisie tlačili voličov do elektronického hlasovania namiesto tradičného spôsobu odovzdania hlasovacieho lístka vo volebnej miestnosti.



Volebným pozorovateľom bol počas hlasovania často odmietnutý prístup do volebných miestností alebo ich práca bola obmedzovaná. Mnohí hlásili, že nesmeli fotografovať, oboznamovať sa s dokumentmi a vyhotovovať si kópie. Okrem toho volebné komisie často odmietali prijímať sťažnosti alebo na ne reagovali neskoro. V niektorých prípadoch bol nátlak na pozorovateľov vyvíjaný za asistencie polície.



Hlas vo svojom vyhlásení upozornil aj na nízku úroveň ochrany výsledkov hlasovania. Aktivisti poukázali na to, že súčasný systém sa nesnaží vyriešiť problém masívnych volebných podvodov, ale "skôr pôsobí proti snahám spoločnosti zmeniť situáciu k lepšiemu".



Okrem obmedzení pozorovateľov označilo hnutie Hlas za problém aj "ťažko kontrolovateľné formy hlasovania", ku ktorým zaradil elektronické hlasovanie; tzv. dvorové hlasovanie - mimo volebnej miestnosti; umožnenie predčasného hlasovania v pohraničných regiónoch. V Kurskej oblasti, kam pred vyše mesiacom v rámci protiofenzívy prenikli ukrajinské jednotky, sa napr. hlasovalo až 12 dní.



Voľby na rôznych úrovniach samospráv sa v Rusku konali od 6. do 8. septembra. V 21 subjektoch Ruskej federácie boli zvolení gubernátori, v 11 subjektoch poslanci regionálnych zastupiteľstiev a volilo sa aj zloženie 20 mestských dúm. Víťazom volieb sa stala prokremeľská strana Jednotné Rusko.