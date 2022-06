Ruské jadrové sily majú severovýchodne od Moskvy vojenské cvičenie

Moskva 1. júna (TASR) - Ruské jadrové sily sa účastnia na vojenskom cvičení v Ivanovskej oblasti, ktorá leží severovýchodne od Moskvy. Oznámilo to v stredu ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na agentúru Interfax.



Na manévroch ruských jadrových síl precvičuje svoje schopnosti okolo 1000 ruských vojakov a je do nich zapojených aj 100 kusov vojenskej techniky vrátane medzikontinentálnych balistických rakiet Jars.



Ruský rezort obrany informoval o vojenskom cvičení jadrových síl krátko po tom, ako americký prezident Joe Biden oznámil, že Spojené štáty pošlú na Ukrajinu ďalší bezpečnostný balíček v hodnote 700 miliónov dolárov, ktorý bude zahŕňať moderné raketové systémy a muníciu, aby Ukrajina v obrane pred ruskou inváziou dokázala "presnejšie zasiahnuť kľúčové ciele na bojisku", všíma si denník The Guardian.