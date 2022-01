Ruské jednotky prichádzajú do Bieloruska, začnú spoločné manévre

Na archívnej snímke Alexandr Lukašenko. Foto: TASR/AP

Minsk 18. januára (TASR) - Ruské vojenské jednotky začali v utorok prichádzať do Bieloruska, kde sa zapoja do náhlej previerky schopnosti rýchlej reakcie ozbrojených síl Zväzového štátu Ruska a Bieloruska. Podľa agentúry Interfax o tom informovalo bieloruské ministerstvo obrany.spresnilo ministerstvo s tým, že prvá etapa cvičenia potrvá do 9. februára.Druhá fáza - od 10. februára do 20. februára - bude už samotným spoločným vojenským cvičením nazvaným Spojenecké odhodlanie.Armády oboch krajín budú nacvičovať posilňovanie ochrany štátnej hranice v tých jej úsekoch, kde môže dochádzať k nelegálnym prienikom ozbrojených skupín militantov. Výcvik bude zahŕňať aj blokovanie kanálov na dodávku zbraní, munície a iných prostriedkov, ktoré možno použiť na destabilizáciu situácie v krajine.Cvičenie bude venované i nácviku pátrania, neutralizácie a likvidácie nelegálnych ozbrojených zoskupení a sabotážnych a prieskumných oddielov protivníka, či nácvik interakcie jednotiek zúčastnených armád. Predmetom cvičenia budú ďalej vybrané otázky postkonfliktného urovnania, spresnilo bieloruské ministerstvo obrany.Manévre sa uskutočnia na viacerých cvičiskách. Vojaci budú počas nich využívať i letiská Baranavičy, Luninec, Lida, Mačuliščy.Podrobný plán previerky pripravenosti jednotiek oboch zúčastnených štátov ešte nebol dokončený.Na uskutočnení tohto cvičenia sa prezidenti oboch krajín - Alexandr Lukašenko a Vladimir Putin - dohodli ešte v decembri minulého roku. Obe krajiny tvoria od roku 1999 - zatiaľ skôr iba formálne - súštátie.Cvičenie má podľa Lukašenkovho vyjadrenia z pondelka vypracovať plán pre prípad vojenskej konfrontácie s pobaltskými štátmi a Poľskom na západe Bieloruska a s Ukrajinou na juhu.Lukašenkovo oznámenie o konaní sa ďalšieho vojenského cvičenia prišlo v čase nebývalého napätia medzi Západom a Ruskom, ktoré v posledných týždňoch sústreďuje svoje jednotky pri hraniciach s Ukrajinou. Rusko v tejto situácii naliehavo žiada od Severoatlantickej aliancie, aby sa zaviazala, že neprijme Ukrajinu ako ďalší členský štát.Kyjev tvrdí, že hromadenie ruského vojenského personálu a techniky pri hraniciach, ako aj diplomatický tlak vyvíjaný na Západ svedčí o tom, že Rusko sa pripravuje na možnú inváziu na Ukrajinu. Moskva tieto dohady odmieta.