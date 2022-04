Ruské jednotky sa sťahujú zo Sumskej oblasti, tvrdí tamojší gubernátor

Kyjev 4. apríla (TASR) - Ruské jednotky sa "aktívne sťahujú" zo Sumskej oblasti. Oznámil to v nedeľu tamojší gubernátor Dmytro Žyvyckyj, podľa ktorého je však ešte príliš skoro na to, aby mohol povedať, že oblasť je "oslobodená". TASR správu prevzala od agentúry DPA a televízie CNN, ktoré o tom informovali v pondelok.



Podľa Žyvyckého minulý týždeň zaznamenali v oblasti medzi mestami Bilopilľa a Konotop veľký počet ruských vojakov, ktorí "strieľali hlava nehlava a terorizovali" civilistov.



"Naše jednotky ich vyháňali von z Kyjevskej a Černihivskej oblasti a spôsobovali im straty. Konotopský okres však stále nie je na 100 percent oslobodený od Rusov," uviedol Žyvyckyj vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.



Žyvyckyj tiež upozornil na to, že cez koridory z Kyjeva a Černihivu prišlo mnoho ruských vojenských vozidiel, a preto je teraz v Sumskej oblasti možné nájsť množstvo zničených ruských tankov a vojenského vybavenia.



Sumská oblasť je od ruských hraníc vzdialená len asi 48 kilometrov a mesto Sumy bolo medzi prvými, ktoré bolo na začiatku ruskej vojenskej invázie napadnuté. Ruské jednotky Sumskú oblasť okupovali takmer mesiac, uvádza agentúra AP.