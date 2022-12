Ruské jednotky umiestnené v Bielorusku začnú vojenské cvičenie

Moskva 19. decembra (TASR) – Ruskí vojaci, ktorých v októbri vyslali do spoločnej regionálnej vojenskej formácie v Bielorusku, sa zúčastnia na taktickom cvičení. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovala agentúra Reuters, od ktorej TASR správu prevzala.



"Velenie urobí konečné hodnotenie bojaschopnosti a bojovej pripravenosti týchto jednotiek v záverečnej fáze koordinácie – po tom, ako sa uskutočnia práporové taktické cvičenia," uviedlo ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra Interfax.



Bezprostredne nebolo je jasné, kedy a kde v Bielorusku sa toto cvičenie bude konať.



V pondelok navštívi Bielorusko ruský prezident Vladimir Putin a bude v Minsku rokovať so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom.



Bieloruské ministerstvo obrany v októbri oznámilo, že do krajiny premiestňujú 9000 ruských vojakov, aby sa stali súčasťou "regionálneho zoskupenia" ozbrojených síl, chrániaceho bieloruské štátne hranice.