Ruské jednotky útočiace v Lysyčansku zasiahli ľudí idúcich po vodu

Kyjev 27. júna (TASR) - Najmenej osem mŕtvych a viac ako 20 zranených si v pondelok vyžiadalo ostreľovanie východoukrajinského mesta Lysyčansk útočiacimi ruskými jednotkami. Podľa agentúry AFP o tom informoval prokyjevský gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj.



Vo svojom statuse v aplikácii Telegram spresnil, že ruská armáda ostreľovala Lysyčansk zo samohybného raketometu Uragan. Zasiahla pri tom skupinu ľudí, ktorí si prišli nabrať vodu z pristavenej cisterny.



Medzi obeťami je chlapec narodený v roku 2007. O rok mladší chlapec utrpel zranenia. Piatich zranených previezli do nemocníc v Lysyčansku, zvyšných rozviezli do nemocníc v iných mestách Luhanskej oblasti.



Hajdaj v inom statuse informoval, že ruské jednotky útočia na Lysyčansk "všetkými možnými zbraňami".



"Kvantitatívna výhoda na strane nepriateľa," dodal Hajdaj s tým, že ukrajinským obrancom mesta chýba ďalekonosné delostrelectvo.



Informoval, že pre boje už dva dni nie je možné dopraviť do Lysyčanska humanitárnu pomoc. K dispozícii sú však ešte zásoby, ktoré si v meste spravili vopred. Všetko potrebné má aj miestna nemocnica.



Správa o raketovom ostreľovaní Lysyčanska sa objavila len pár hodín po informácii o raketovom útoku na zaplnené nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk, ktoré leží v Poltavskej oblasti nachádzajúcej sa v stredovýchodnej časti Ukrajiny. To bolo doteraz ušetrené priamych vojenských útokov zo strany Ruska.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj predtým vyhlásil, že v nákupnom centre sa v čase útoku nachádzalo viac než tisíc civilistov. Oblastné orgány zatiaľ potvrdili 13 úmrtí. Podľa Zelenského nemalo nákupné centrum žiaden vojensko-strategický význam.