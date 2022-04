Ruské jednotky v meste Melitopol unášajú ľudí, tvrdí primátor

Kyjev 30. apríla (TASR) - Primátor juhoukrajinského mesta Melitopol Ivan Fedorov v sobotu potvrdil, že na evakuáciu z mesta čaká asi 6000 ľudí. Dodal, že svoje domovy opustila asi polovica z vyše 150.000 obyvateľov mesta, zvyšných menej ako 80.000 sa ich rozhodlo zostať.



V rozhovore pre britskú televíziu Sky News Fedorov poukázal aj na množiace sa prípady únosov ľudí ruskými vojakmi.



Spresnil, že k nim dochádza na kontrolných stanovištiach ruskej armády i priamo na uliciach mesta. Podľa jeho slov je pohyb po meste a regióne teraz nebezpečný.



Dodal: "Za posledné dva mesiace uniesli viac ako 200 občanov." Podľa jeho slov sú obeťou únosov najmä bojaschopní muži.



Fedorov informoval, že pred dvoma týždňami takýmto mužom ponúkali vstup do ruskej armády, ale teraz ich unášajú a odvážajú neznámym smerom.



Takíto ľudia sú potom držaní v neľudských podmienkach v pivniciach, dodal primátor.



Fedorov si myslí, že ruská armáda ich chce potom použiť buď v rámci výmeny zajatcov, alebo ich nasadí do prvej línie v rámci svojich operácií počas vojny s Ukrajinou.



Samotného Fedorova v marci zadržala skupina ozbrojených mužov a prakticky okamžite sa v meste objavili dohady, že ho uniesli.



Prokuratúra separatistickej Luhanskej ľudovej republiky podporovanej Ruskom Fedorova následne obvinila z teroristických trestných činov.



Na slobodu sa dostal po piatich dňoch - Ukrajina ho vymenila za deviatich ruských brancov.



Fedorov sa nedávno spolu s ďalšími volenými zástupcami vo Vatikáne ako hosť zúčastnil na veľkonočnej vigílii. Ukrajinská delegácia predtým rokovala so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.