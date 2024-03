Ruské jednotky v pohraničí s Ukrajinou odrážajú ďalší útok diverzantov

Moskva 14. marca (TASR) - Jednotky ruskej Národnej gardy vo štvrtok v blízkosti obce Ťotkino v Kurskej oblasti odrážajú útok skupiny diverzantov, ktorí do pohraničia prenikli zo susednej Ukrajiny.



V statuse na platforme Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany, ktoré vo svojej správe citovala agentúra AFP, píše TASR.



Do tejto bojovej operácie v rusko-ukrajinskom pohraničí sa zapojili aj vojaci ruskej regulárnej armády a zamestnanci pohraničného oddelenia ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



O ďalšom pokuse ukrajinských diverzantov o prerazenie v Ťotkine predtým na sociálnych sieťach informoval aj gubernátor Kurskej oblasti Roman Starovojt. Podľa neho ruská vojenská a pohraničná stráž "nedovolili a nedovolia sabotérom" preniknúť na územie Ruskej federácie.



O bojoch na viacerých miestach v ruskom pohraničí s Ukrajinou informovali aj prokremeľskí vojnoví blogeri. Píšu aj o bojoch v oblasti obce Spodariušino. Podľa nich majú "diverzanti" k dispozícii aj ťažkú vojenskú techniku.



Zástupcovia ozbrojených formácií légia Sloboda Ruska a Ruský dobrovoľnícky zbor (RDK), ktoré vo vojne bojujú na strane Ukrajiny, už opakovane prenikli na územie Ruskej federácie. Nateraz však na svojich účtoch na sociálnych sieťach neinformujú o žiadnych bojoch v prihraničných regiónoch.



Ruský dobrovoľnícky zbor však vo štvrtok ráno vyzval obyvateľov Belgorodskej a Kurskej oblasti, aby sa "okamžite evakuovali", alebo sa aspoň uchýlili do krytov. "Zachráňte životy sebe a svojim blízkym," apelovali. Varovali, že budú útočiť na vojenské ciele v pohraničných oblastiach, ako aj v mestách Belgorod a Kursk. Takéto útoky označili za reakciu na pokračujúce ostreľovanie ukrajinských miest ruskými jednotkami.



V pohraničných oblastiach Belgorodskej a Kurskej oblasti sa boje medzi ruskou armádou a bojovníkmi Légie Slobody Ruska, RDK a Sibírskeho práporu odohrali aj 12. marca.



Predstavitelia týchto dobrovoľníckych formácií vtedy tvrdili, že sa im podarilo prekročiť hranice, pričom boje prebiehali na ruskom území a im sa podarilo voládnuť obec Ťotkino.



Ruské ministerstvo obrany však deklarovalo, že ruská armáda nedovolila "narušenie štátnej hranice", pričom zabila 234 sabotérov.



O deň neskôr však predstavitelia légie Sloboda Ruska deklarovali, že jej príslušníci sa ešte stále nachádzajú na území Kurskej oblasti.



Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že táto vlna útokov je súčasťou snáh o narušenie prezidentských volieb, ktoré sa v Rusku a v okupovaných regiónoch Ukrajiny budú konať od piatka do nedele.