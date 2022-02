Ruské jednotky vstúpili do druhého najväčšieho mesta Ukrajiny Charkova

Charkov 27. februára (TASR) - Ruským jednotkám sa v nedeľu ráno podarilo vstúpiť do Charkova, druhého najväčšieho mesta Ukrajiny.



S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom v nedeľu informovala spravodajská stanica BBC.



Šéf charkovskej regionálnej správy Oleh Sinehubov uviedol, že ľahké vojenské vozidlá "vtrhli do mesta" a zdá sa, že ruskí vojaci sú už v jeho centre.



Obyvateľov mesta Sinehubov vyzval, aby nevychádzali z bytov a domov. "Neopúšťajte úkryty! Ozbrojené sily Ukrajiny likvidujú nepriateľa. Žiadame civilistov, aby nevychádzali do ulíc."