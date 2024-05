Ruské jednotky vstúpili na základňu v Nigeri,ktorá hostí americké sily

Washington 3. mája (TASR) - Ruskí vojaci vstúpili na leteckú základňu v Nigeri, ktorá hostí americké jednotky, uviedol v piatok vysokopostavený predstaviteľ amerického rezortu obrany. Tento krok prišiel po rozhodnutí nigerskej junty o odchode jednotiek USA z krajiny, píše TASR na základe agentúry Reuters.



Ruské sily neprichádzali do kontaktu s americkými, ale využívali samostatný hangár na leteckej základni 101, ktorá sa nachádza pri medzinárodnom letisku v hlavnom meste Niamey, povedal americký predstaviteľ pod podmienkou anonymity.



Vynárajú sa tiež otázky o osude amerického zariadenia v krajine po stiahnutí vojsk. Americký minister obrany Lloyd Austin sa snažil rozptýliť obavy z rizika pre americké jednotky alebo možnosti, že by sa ruské jednotky mohli dostať do blízkosti americkej vojenskej techniky, píše Reuters.



"Rusi sú v oddelenom komplexe a nemajú prístup k americkým silám ani k nášmu vybaveniu," povedal Austin. Nigerské a ruské veľvyslanectvo vo Washingtone na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.



Tento krok ruskej armády stavia americké a ruské jednotky do tesnej blízkosti v čase, keď sa vojenská a diplomatická rivalita oboch krajín čoraz viac vyostruje v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



Niger vyzval Spojené štáty, aby stiahli svojich takmer 1000 vojakov z krajiny, ktorá bola až do minuloročného prevratu kľúčovým partnerom Washingtonu v boji proti povstalcom. Tí zabili tisíce ľudí a ďalšie milióny vyhnali z domovov.



USA a ich spojenci už museli stiahnuť svojich vojakov z viacerých afrických krajín po tamojších štátnych prevratoch. Tie dostali k moci skupiny, ktoré sa chcú dištancovať od západných vlád. Okrem nadchádzajúceho odchodu z Nigeru americké jednotky opúšťajú aj Čad, zatiaľ čo francúzske jednotky vyzvali na odchod predstavitelia z Mali a Burkiny Faso.



Rusko sa medzičasom snaží posilniť vzťahy s africkými krajinami a prezentovať sa ako priateľská krajina bez koloniálnej záťaže na tomto kontinente.



Niger bol dlho strategickou základňou USA a Francúzska v boji proti džihádistom v západnej Afrike. USA vybudovali v krajine púštnu základňu pre bezpilotné lietadlá za približne 100 miliónov dolárov. Od vlaňajšieho prevratu však fungovala len v obmedzenom režime. Washington odvtedy tiež pozastavil niektoré programy pomoci nigerskej vláde.



Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken navštívil Niger v marci 2023 v snahe preukázať podporu prezidentovi Mohamedovi Bazoumovi, kľúčovému spojencovi Západu. Nigerská armáda však o štyri mesiace neskôr zosadila Bazouma a čoskoro vyhostila z krajiny vojakov bývalej koloniálnej mocnosti Francúzska.