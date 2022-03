Ruské jednotky začali ostreľovať civilné ciele v meste Mykolajiv

Mykolajiv 12. marca (TASR) - Ruské jednotky začali v piatok večer ostreľovať civilné ciele v prístavnom meste Mykolajiv, pričom zasiahli kaviareň, obytný dom a parkovisko veľkého nákupného centra, uviedol guvernér regiónu Vitalij Kim. V piatok to napísal americký denník The New York Times (NYT).



Sirény oznamujúce nálet sa spustili približne o 20.00 h miestneho času. Po nich nasledovalo niekoľko delostreleckých útokov v rôznych častiach mesta na juhu krajiny.



Ruské sily podľa Kima strieľali náhodne, aby zakryli svoj pohyb. Bezprostredne neboli hlásené žiadne obete na životoch, len jeden muž bol zranený letiacimi črepinami, dodal Kim.



Ruské jednotky sa takmer dva týždne pokúšali dobyť Mykolajiv, strategické prístavné mesto s približne pol miliónom obyvateľov, no narazili na prudký odpor ukrajinských jednotiek, ktoré odrážali opakované útoky. Neschopnosť dobyť Mykolajiv spomalila ruský postup pozdĺž ukrajinského pobrežia Čierneho mora v smere na Odesu, ktorá sa ako najväčšie ukrajinské prístavné mesto zdá byť kľúčovým ruským cieľom.



Neskôr večer usmiaty Kim, ktorého žoviálne video správy aj v tých najtemnejších chvíľach majú na Ukrajine obrovskú sledovanosť, oznámil, že mestský podnik zabezpečujúci verejnoprospešné služby pracuje na obnovení dodávok elektriny do niekoľkých štvrtí, kde boli prerušené ostreľovaním.