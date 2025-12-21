< sekcia Zahraničie
Ukrajina: Rusko zo Sumskej oblasti nútene deportovali 50 civilistov
Autor TASR
Kyjev 21. decembra (TASR) - Ruské jednotky prekročili hranicu s Ukrajinou v oblasti východoukrajinskej Sumskej oblasti a odvliekli na ruské územie viac než 50 obyvateľov ukrajinskej pohraničnej dediny Hrabovske. S odvolaním sa na ukrajinskú armádu to uviedli tamojšie médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Reuters pripomína, že informácie nebolo možné bezprostredne overiť. Rusko tvrdenia doposiaľ nekomentovalo.
Médiá uviedli, že väčšina miestnych obyvateľov zajatých v dedine boli starší ľudia. Najstaršia žena mala údajne 89 rokov. Web Ukrainska Pravda uvádza, že išlo o obyvateľov, ktorí predtým odmietli výzvy na evakuáciu hlbšie na ukrajinské územie.
Orgány činné v trestnom konaní už začali vyšetrovanie nútenej deportácie civilistov, zatiaľ čo ukrajinské ozbrojené sily považujú tieto činy za porušenie Ženevských dohovorov.
Ruské sily si v posledných mesiacoch upevnili pozície vo viacerých dedinách v Sumskej oblasti a mnohé mestá boli ostreľované, píše agentúra.
Šéf vojenskej správy Sumskej oblasti Oleh Hryhorov v aplikácii Telegram uviedol, že úrady začali s evakuáciou obyvateľov pohraničných dedín, ktorí predtým odmietli byť presťahovaní. Neuviedol, o ktoré miesta ide, ale vyzval obyvateľov pohraničných oblastí, aby s evakuáciou súhlasili.
Podľa ukrajinských médií bolo evakuovaných už viac než 30.000 ľudí, zatiaľ čo takmer 5700 ďalších vrátane 38 detí odmietlo odísť, dodal hovorca generálneho štábu ukrajinskej armády Dmytro Lychovij.
