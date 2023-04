Ruské kultúrne centrum v Nikózii vážne poškodil požiar

Nikózia 26. apríl (TASR) - Rozsiahly požiar v stredu značne poškodil ruské kultúrne centrum v cyperskej metropole Nikózia. Uviedol to miestny hasičský zbor, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na mieste incidentu zasahovalo o približne 13.45 miestneho času (12.45 h SELČ) päť hasičských áut. Príčina požiaru je predmetom vyšetrovania. Niektorí svedkovia počuli explóziu.



"Celá budova utrpela rozsiahle škody. Príčiny požiaru budú vyšetrené v spolupráci s políciou a v prípade potreby aj s ďalšími štátnymi orgánmi," uviedol na sociálnej sieti hovorca hasičského zboru Andreas Kettis.



Ruský veľvyslanec na Cypre Murat Ziazikov uviedol, že neboli hlásené žiadne obete, napísali ruské médiá. Dodal, že "skúmajú rôzne teórie", aby sa zistilo, čo sa v Ruskom centre vedy a kultúry stalo.



Riaditeľka ruského kultúrneho centra v Nikózii Alina Radčenková povedala, že podľa svedkov niekto do budovy hodil zápalné fľaše. Cyperská polícia ani hasiči to nedokázali potvrdiť. Radčenková dodala, že došlo k "dvom hlasným výbuchom", po ktorých začala horieť strecha a steny budovy.



Zasiahnuté kultúrne centrum, ktoré prevádzkuje ruské veľvyslanectvo v Nikózii, vybudovali v roku 1978. Nachádza sa však v inej časti mesta ako ruská ambasáda, píše AFP.