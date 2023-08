Ruské lietadlá dostali pre búrku povolenie vstúpiť do priestoru EÚ

Helsinki 17. augusta (TASR) - Tri ruské dopravné lietadlá dostali špeciálne povolenie nakrátko vstúpiť do vzdušného priestoru Fínska a Estónska, aby sa vyhli búrke. Vo štvrtok o tom informovali úrady týchto krajín, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Európska únia uzavrela svoj vzdušný priestor pre ruské lietadlá v rámci sankcií uvalených na Rusko za napadnutie Ukrajiny vlani v februári.



Ruský úrad pre leteckú dopravu Rosaviacija sa vo vyhlásení poďakoval svojim susedom z EÚ za pomoc.



Tri lietadlá ruských spoločností Rossiya, Ural Airlines a Nordwind smerovali v stredu do alebo z ruskej enklávy Kaliningrad.



Ruskí piloti musia obvykle stroje odkloniť nad Baltské more, a nemôžu letieť cez vzdušný priestor EÚ.



Fínsky dopravný úrad Fintraffic potvrdil, že pre zlé počasie boli udelené výnimky.