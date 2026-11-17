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Ruské lietadlá vleteli do obrannej zóny Južnej Kórey
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že bližšie nešpecifikovaný počet ruských lietadiel v skorých ranných hodinách vstúpil do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany KADIZ.
Autor TASR
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Soul 17. novembra (TASR) – Južná Kórea v utorok vyslala do vzduchu stíhacie lietadlá a vykonala taktické manévre po tom, ako do jej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany vstúpilo niekoľko ruských vojenských lietadiel, informovala agentúra AFP.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že bližšie nešpecifikovaný počet ruských lietadiel v skorých ranných hodinách vstúpil do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany KADIZ nad Východným morom, známym aj ako Japonské more, a neskôr ju opustil.
Identifikačná zóna protivzdušnej obrany nie je zvrchovaným vzdušným priestorom štátu. Ide o ochranné pásmo, v ktorom krajiny z bezpečnostných dôvodov identifikujú približujúce sa lietadlá. Od vojenských lietadiel sa vo všeobecnosti očakáva, že pred vstupom do takejto zóny informujú príslušnú krajinu, táto povinnosť však nie je právne záväzná.
Soul zdôraznil, že ruské lietadlá nenarušili juhokórejský vzdušný priestor.
V júni vstúpilo do juhokórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany viac ako desať čínskych a ruských vojenských lietadiel. Soul vtedy v reakcii vyslal stíhačky. Ani tieto lietadlá však nevstúpili do juhokórejského vzdušného priestoru.
Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) uviedol, že bližšie nešpecifikovaný počet ruských lietadiel v skorých ranných hodinách vstúpil do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany KADIZ nad Východným morom, známym aj ako Japonské more, a neskôr ju opustil.
Identifikačná zóna protivzdušnej obrany nie je zvrchovaným vzdušným priestorom štátu. Ide o ochranné pásmo, v ktorom krajiny z bezpečnostných dôvodov identifikujú približujúce sa lietadlá. Od vojenských lietadiel sa vo všeobecnosti očakáva, že pred vstupom do takejto zóny informujú príslušnú krajinu, táto povinnosť však nie je právne záväzná.
Soul zdôraznil, že ruské lietadlá nenarušili juhokórejský vzdušný priestor.
V júni vstúpilo do juhokórejskej identifikačnej zóny protivzdušnej obrany viac ako desať čínskych a ruských vojenských lietadiel. Soul vtedy v reakcii vyslal stíhačky. Ani tieto lietadlá však nevstúpili do juhokórejského vzdušného priestoru.