Ruské lietadlo smerujúce do Moskvy muselo neplánovane pristáť

Stalo sa tak údajne po tom, ako sa jeden z pasažierov domáhal presmerovania stroja do Afganistanu.

Moskva 22. januára (TASR) - Lietadlo ruskej leteckej spoločnosti Aeroflot smerujúce do Moskvy muselo v utorok neplánovane pristáť na Sibíri. Stalo sa tak údajne po tom, ako sa jeden z pasažierov domáhal presmerovania stroja do Afganistanu, informovala tlačová agentúra Interfax.



Boeing 737 vzlietol do Moskvy zo sibírskeho mesta Surgut so 69 cestujúcimi a siedmimi členmi posádky. Let SU1515 však musel napokon neplánovane pristáť v neďalekom meste Chanty-Mansijsk.



Podľa nemenovaného zdroja citovaného agentúrou Interfax sa tak stalo po tom, ako nedisciplinovaný pasažier žiadal presmerovanie letu do Afganistanu. Išlo o muža, ktorého už v minulosti opakovane zatkli pre výtržnícke správanie pod vplyvom alkoholu.



Posádke sa údajne podarilo presvedčiť potenciálneho únoscu, že musia pristáť, pretože lietadlo potrebuje dočerpať palivo. Muža, ktorý celý incident zapríčinil, po pristátí zadržali, informovala televízia RT.



Podľa neoficiálnych zdrojov ide o 41-ročného muža menom Pavel. Úrady jeho totožnosť bezprostredne nezverejnili. K lietadlu po pristátí v Chanty-Mansijsku podľa agentúry RIA Novosti vyslali najmenej desať policajných kománd.