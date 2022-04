Ruské lietadlo narušilo vzdušný priestor Švédska, tvrdí Štokholm

Štokholm 30. apríla (TASR) - Ruské prieskumné lietadlo narušilo vzdušný priestor Švédska, uviedlo v sobotu švédske ministerstvo obrany. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.



"Ruské vrtuľové lietadlo (Antonov) An-30 narušilo v piatok večer švédsky vzdušný priestor," uviedlo vo vyhlásení švédske ministerstvo obrany s tým, že jeho tímy toto narušenie sledovali a odfotili.



Parlament tohto škandinávskeho štátu v súčasnosti na pozadí ruského vojenského ťaženia na Ukrajine prehodnocuje švédsku bezpečnostnú politiku, pričom by podľa očakávaní mal poskytnúť k tejto veci správu v polovici mája.



Švédsko a Fínsko sú v úzkom kontakte v súvislosti s rozhodnutím o tom, či vstúpiť do Severoatlantickej aliancie (NATO) po ruskej invázii na Ukrajinu, uviedli v piatok ministri zahraničných vecí oboch týchto severských štátov.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg avizoval vo štvrtok, že prípadná žiadosť Fínska a Švédska o členstvo v Aliancii bude "srdečne vítaná". Rusko však upozornilo, že ak sa tieto severské štáty rozhodnú vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, rozmiestni hypersonické a jadrové zbrane na území svojej pobaltskej exklávy Kaliningrad.