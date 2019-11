Ruské lietadlo Superjet núdzovo pristálo na Sibíri po zlyhaní motora

Moskva 1. novembra (TASR) - Ruské dopravné lietadlo Suchoj Superjet 100 (SSJ-100) v piatok núdzovo pristálo v sibírskom meste Ťumeň po tom, ako mu vypovedal motor. Žiaden z 80 pasažierov na palube neutrpel zranenia. S odvolaním sa na miestnych predstaviteľov o tom informovali agentúry TASS a AFP.



Lietadlo prevádzkované leteckou spoločnosťou Jamal smerovalo z mesta Ťumeň do Petrohradu, na palube bolo aj šesť členov posádky. Motor stoju zlyhal krátko po štarte, keď doň vtiahlo vtáka, uviedla hovorkyňa aerolínií pre agentúru RIA Novosti. Cestujúcim podľa spoločnosti poskytnú náhradný let.



Predstaviteľ regionálnej kancelárie ministerstva pre mimoriadne situácie pre TASS spresnil, že pohotovostné zložky už opúšťajú ťumenské letisko. "Lietadlo pristálo bezpečne. Žiaden z pasažierov nepotreboval pomoc," povedal zdroj.



Začiatkom mája tohto roka lietadlo typu SSJ-100 pri tvrdom núdzovom pristátí na moskovskom letisku Šeremetievo zachvátili plamene, nehoda si vyžiadala 41 životov. Stroj sa vracal na Šeremetievo po tom, ako ho počas letu zasiahol blesk.



Rusko predstavilo stroj Suchoj Superjet 100 v roku 2007 ako svoje prvé postsovietske dopravné lietadlo a možného súpera medzinárodných konkurentov ako je kanadský Bombardier. Jeho výrobu však poznačili zdržania a problémy, preto malo Rusko ťažkosti presviedčať zahraničné letecké spoločnosti, aby ho zakúpili.



V roku 2012 pri predvádzacom lete v Indonézii narazilo lietadlo tohto typu do vrcholu neaktívnej sopky Salak, pričom zahynulo všetkých 45 ľudí na palube. Indonézske úrady vtedy uviedli, že nehodu zavinil pilot.