Ruské médiá nehovoria o tom, že od začiatku vojny uplynulo už 100 dní

Moskva 3. júna (TASR) - Od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu uplynulo v piatok už 100 dní. Ruské televízie však tento fakt pred svojimi divákmi v správach zamlčujú, všíma si BBC.



Najsledovanejšie ruské televízne stanice vo svojom rannom spravodajstve začali správami, v ktorých obvinili Ukrajinu z bezhlavého ostreľovania Kyjevom neovládaných oblastí.



Štátny kanál Rossija 1 napríklad uviedol, že "nacionalisti napadli Mariupol a Doneck". Druhá štátna televízia, Pervyj kanal, zase divákom poskytla "nové príklady profesionalizmu a nezištnosti, ktoré preukázala ruská armáda pri obrane Donbasu".



Ani jedna z televíznych staníc pritom nespomenula, že ruská "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine trvá už 100 dní. Pred začiatkom vojny pritom redaktori oboch spomínaných televíznych staníc naznačovali, že Rusko bude zrejme na dobytie Ukrajiny potrebovať iba zopár dní.



Ruský nezávislý spravodajský portál Meduza.io pritom vo štvrtok s odvolaním sa na nemenový zdroj uviedol, že ruská vláda nariadila štátnym médiám, aby nespomínali, že od začiatku invázie uplynulo už 100 dní.



"Upriamenia pozornosti na dátumy spojené s vojnou, by mohlo Rusov prinútiť myslieť na dosahovanie cieľov invázie a nad tým, ako veľmi je úspešná," uviedol zdroj z prostredia Kremľa pre Meduzu.io.



To, akým spôsobom ruské médiá pokrývajú udalosti na Ukrajine, je pritom podľa BBC v ostrom rozpore s tým, ako to robia ukrajinské médiá. Dnešné udalosti pokrývajú pod sloganom: "100 dní statočnosti".



"Nejde o dátum, ktorý treba oslavovať, a dúfame, že si nebudeme pripomínať aj 200 dní od začiatku vojny. Dúfame, že oslávime náš víťazný deň," uviedol moderátor súkromného ukrajinského televízneho kanála Priamyj.