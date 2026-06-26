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Ruské médiá: Pre schôdzku Putina s Lukašenkom uzavreli úsek diaľnice

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Na snímke Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov doplnil, že prezidenti hovorili aj o realizácii spoločných ekonomických projektov, ako aj o otázkach týkajúcich sa regionálnej bezpečnosti.

Autor TASR
Minsk 26. júna (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sa v piatok v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Ich rokovania v Putinovej rezidencii na Valdaji v Novgorodskej oblasti sa zameriavali na bilaterálnu spoluprácu, ako aj na regionálnu a medzinárodnú situáciu. Na základe komuniké kancelárie bieloruského prezidenta o tom informoval spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov doplnil, že prezidenti hovorili aj o realizácii spoločných ekonomických projektov, ako aj o otázkach týkajúcich sa regionálnej bezpečnosti.

Stretnutie lídrov Ruska a Bieloruska sa uskutočnilo v čase zvýšeného napätia v regióne, doplnil Le Monde. Pripomenul, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok informoval, že ukrajinská rozviedka zaznamenala v Bielorusku v blízkosti spoločnej hranice s Ukrajinou výstavbu vojenskej infraštruktúry. V príspevku na sociálnej sieti Facebook Zelenskyj dodal, že Bielorusko koná pod ruským vplyvom a pripravuje infraštruktúru, ktorá by sa mohla použiť na rozšírenie vojny proti Ukrajine.

Zelenskyj vyzval Bielorusko, aby zastavilo výstavbu tejto infraštruktúry a prijalo opatrenia na deeskaláciu. Poznamenal tiež, že Minsk na žiadosť Kyjeva deaktivoval sieť retranslátorov, ktorá sa podľa ukrajinských úradov používa na navádzanie ruských dronov s dlhým doletom nad Ukrajinou.

V súvislosti s Lukašenkovou návštevou ruský nezávislý spravodajský web Agentstvo informoval, že úrady bez oficiálneho vysvetlenia dočasne uzavreli približne 90-kilometrový úsek diaľnice M-11 v Tverskej oblasti. Uzavretý úsek prechádza oblasťou v blízkosti Putinovej rezidencie na Valdaji.
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