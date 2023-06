Ruské médiá: Prigožin stále čelí vyšetrovaniu za zorganizovanie vzbury

Moskva 26. júna (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin naďalej čelí v Rusku vyšetrovaniu zo strany ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) za zorganizovanie ozbrojenej vzbury. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters, ktoré sa odvolávajú na ruské médiá.



"Trestné stíhanie voči Prigožinovi nebolo zastavené," uviedli s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z ruskej prokuratúry tri najväčšie ruské tlačové agentúry.



Reuters cituje ruský denník Kommersant, podľa ktorého taktiež nedošlo k zmene statusu prípadu vedeného proti Prigožinovi ani napriek dohode o ukončení jeho vzbury.



FSB začala vyšetrovať Prigožina v piatok 23. júna po tom, čo oznámil, že organizuje "pochod spravodlivosti" na Moskvu v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. V sobotu večer však oznámil, že svojim žoldnierom nariadil otočiť sa späť do táborov na Ukrajine po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko sprostredkoval ukončenie krízy.



Súčasťou dohody bolo podľa hovorcu Kremľa aj zastavenie trestného stíhania voči vzbúrencov výmenou za ich návrat do táborov. Prigožin sa v rámci dohody mal zase presunúť do Bieloruska. Šéf vagnerovcov bol však naposledy videný v sobotu v Rostove nad Donom na juhu Ruska v konvoji Vagnerovej skupiny a odvtedy na verejnosti nevystúpil.