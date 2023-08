Ruské médiá: Ukrajina opäť poškodila Čongarský most vedúci na Krym

Moskva/Simferopol 6. augusta (TASR) - Ruské štátne médiá v nedeľu uviedli, že Ukrajina podnikla ďalší raketový útok na strategicky významný Čongarský most, ktorý spája Ruskom anektovaný Krymský polostrov s okupovanou časťou juhoukrajinskej Chersonskej oblasti. Na moste a v jeho okolí došlo k viacerým výbuchom, informujú stanica Sky News a denník The Guardian.



Správu o útoku na Čongarský most, ktorá zatiaľ nebola potvrdená z nezávislých zdrojov, zverejnili Ruskom dosadený gubernátor Krymu Sergej Axionov a šéf Moskvou okupovanej časti Chersonskej oblasti Vladimir Saľdo.



Kyjev sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadril.



Zábery, údajne zachytávajúce výbuchy na moste a ich dôsledky, boli zverejnené na sociálnych sieťach. Na niektorých fotografiách vidieť veľké diery v cestnej mostovke, ktoré mohli byť spôsobené výbuchmi.



"Nepriateľ podnikol raketový útok v oblasti Čongarského mosta v severnej časti Krymu," napísal Axionov na Telegrame. Väčšinu striel sa podľa neho podarilo zneškodniť, ale jedna svoj cieľ zasiahla.



"Došlo pritom k poškodeniu mostovky automobilového mostu a už sa začína pracovať na jej oprave. Obete nie sú žiadne," tvrdil Moskvou dosadený krymský gubernátor.



Ukrajinskej armáde sa podarilo zasiahnuť Čongarský most už v júni. Ide o jednu z mála spojníc medzi anektovaným Krymom a zvyškom územia Ukrajiny, ktorej tento polostrov z pohľadu medzinárodného práva stále patrí.



Úradujúci gubernátor Ruskom okupovanej Časti Chersonskej oblasti Volodymyr Saľdo okrem toho informoval aj o ukrajinskom raketovom útoku druhý most v tej istej oblasti, ktorý leží pri meste Heničesk, severovýchodne od Čongarského mosta, uvádza agentúra DPA.



Pri útoku bol podľa Saľda poškodený aj neďaleký plynovod, vo viedlo k výpadku dodávok plynu pre 20.000 obyvateľov Heničenska. Zranenia podľa neho utrpel jeden civilista, ktorý práve prechádzal po moste.



Podľa Saľdových tvrdení Ukrajinci pri nedeľňajších útokoch na mosty vedúce na Krym použili moderné britské strely Storm Shadow, uvádza stanica CNN.