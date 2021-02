Ruské médiá zverejnili nahrávku mučenia vo väzenskom tábore

Moskva 23. februára (TASR) - Vyšetrovací výbor Ruskej federácie pre Jaroslavliansku oblasť začal trestné konanie pre podozrenie z prekročenia právomocí verejného činiteľa s použitím násilia. Prípad súvisí so zverejnením videonahrávok z miestnej väznice, na ktorých je zachytené mučenie dvoch väzňov.



Túto nahrávku zverejnilo v utorok viacero nezávislých médií v Rusku. Podľa denníka Novaja gazeta vznikla v rokoch 2016 a 2017 vo väzení v Jaroslavli. Médiám nahrávku zaslala ľudskoprávna nadácia Občiansky verdikt.



Táto nadácia chráni od svojho vzniku v roku 2004 práva osôb, ktoré sú vystavené nezákonnému alebo neprimeranému násiliu zo strany orgánov činných v trestnom konaní. Na svojej webovej stránke nadácia uvádza, že v Rusku sa ročne začne viac ako 1000 trestných stíhaní pre podozrenie zo zneužívania funkcie orgánmi činnými v trestnom konaní.



Spomínané video zachytáva väzenských dozorcov, ako bijú dvoch polonahých väzňov. Jedna z týchto obetí po brutálnom útoku svojim zraneniam v nemocnici podľahla, dodala agentúra DPA. Podľa portálu Meduza.io išlo o občana Gruzínska.



Po zverejnení videa začala regionálna správa Federálnej služby pre výkon trestu (FSIN) previerku v nápravnom zariadení. Dozorcov, ktorí sa na videozázname objavili, už medzičasom prepustili zo zamestnania, iní boli dočasne stiahnutí zo služby.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy začiatkom týždňa informovala o prípade osoby, ktorá bola týraná spoluväzňami vo väzenskom tábore neďaleko sibírskeho mesta Irkutsk.



Namiesto toho, aby dozorcovia do bitky zasiahli a ukončili ju, spútali bitého väzňa lepiacou páskou a nechali väzňov, aby ho ďalej bili. Podľa informácií Echa Moskvy i agentúry DPA bol neskôr riaditeľ tejto väznice odvolaný z funkcie.



V podobnom väzenskom zariadení by si svoj trest mal odpykávať aj ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj, ktorému potvrdil súd v Moskve minulú sobotu v odvolacom konaní nepodmienečný trest odňatia slobody, aj keď jeho dĺžku zredukoval o pol druha mesiaca - na dva roky a šesť mesiacov. Podľa obhajcov by sa tak mal Navaľnyj dostať na slobodu v lete roku 2023. Zatiaľ nie je jasné, kde si bude trest odpykávať. Momentálne je ešte stále vo vyšetrovacej väznici Matrosskaja tišina v Moskve.