Ruské ministerstvo: Do Ruska dosiaľ odviezli z Ukrajiny milión ľudí

Kyjev 3. mája (TASR) - Za posledné dva mesiace odviezli z Ukrajiny do Ruska viac ako milión ľudí vrátane takmer 200.000 detí, uviedlo ruské ministerstvo obrany. TASR správu prevzalo od agentúry AP, ktorá o tom informovala v utorok.



Ruský generálplukovník Michail Mizincev podľa agentúry TASS povedal, že za posledných 24 hodín do Ruska premiestnili 11.550 ľudí vrátane 1847 detí "bez účasti ukrajinských úradov".



Mizincev povedal, že títo civilisti "boli evakuovaní na územie Ruskej federácie z nebezpečných oblastí" Donecka a Luhanska na východe, ako aj z ďalších častí Ukrajiny. O mieste či okolnostiach presunu neboli poskytnuté žiadne podrobnosti, píše AP.



Televízia Sky News v tejto súvislosti pripomína, že podľa Ruska boli ľudia evakuovaní na vlastnú žiadosť, zatiaľ čo Ukrajina tvrdí, že Moskva od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu (24. februára) násilne deportovala do Ruska tisíce ľudí.