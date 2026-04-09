< sekcia Zahraničie
Ruské ministerstvo školstva zavádza v škôlkach vlasteneckú výchovu
Podľa Koludarovovej ministerstvo pripravuje metodickú podporu pre učiteľov s cieľom rozvíjať duchovné a morálne hodnoty u detí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 9. apríla (TASR) - Vzdelávanie ruských škôlkarov rozšíri od budúceho školského roka vlastenecká výchova pod názvom Dobré hry (Dobryje igry). Oznámila to námestníčka ministra školstva Ruskej federácie Olga Koludarovová počas regionálneho zasadnutia ministerstva v Uralskom federálnom okruhu. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times a agentúry RIA Novosti.
Podľa Koludarovovej ministerstvo pripravuje metodickú podporu pre učiteľov s cieľom rozvíjať duchovné a morálne hodnoty u detí. Dobré hry označila za predškolský ekvivalent predmetu Dôležité rozhovory (Razgovory o važnom) na základných a stredných školách.
Ministerstvo školstva minulý rok rozbehlo vo viac ako 100 škôlkach v 19 ruských regiónoch a častiach okupovanej Ukrajiny pilotný program. Názov Dobré hry získal až neskôr. Z niektorých škôlok na verejnosť prenikli fotografie detí vo vojenských uniformách, s hračkárskymi zbraňami a obviazanými simulovanými zraneniami z bojiska.
Dôležité rozhovory boli zavedené do školských osnov v roku 2022 po tom, čo Kremeľ začal rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Oficiálne ide o výchovu k vlastenectvu, národnej identite a úcte k štátnym hodnotám a ideológii.
Prezident Vladimir Putin 3. októbra 2025 v Moskve na podujatí pre finalistov súťaže Učiteľ roka vyzval, aby sa výučba tohto predmetu rozšírila aj na predškolákov s cieľom podporiť ich vlastenectvo a lásku k základným hodnotám Ruska.
Predmet Dôležité rozhovory mimovládne organizácie ako napríklad Amnesty International kritizujú pre jednostranný pohľad na politiku a históriu. Preto ho považujú za súčasť kremeľskej propagandy, indoktrinácie detí a obmedzovania kritického myslenia u mládeže.
Podľa Koludarovovej ministerstvo pripravuje metodickú podporu pre učiteľov s cieľom rozvíjať duchovné a morálne hodnoty u detí. Dobré hry označila za predškolský ekvivalent predmetu Dôležité rozhovory (Razgovory o važnom) na základných a stredných školách.
Ministerstvo školstva minulý rok rozbehlo vo viac ako 100 škôlkach v 19 ruských regiónoch a častiach okupovanej Ukrajiny pilotný program. Názov Dobré hry získal až neskôr. Z niektorých škôlok na verejnosť prenikli fotografie detí vo vojenských uniformách, s hračkárskymi zbraňami a obviazanými simulovanými zraneniami z bojiska.
Dôležité rozhovory boli zavedené do školských osnov v roku 2022 po tom, čo Kremeľ začal rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Oficiálne ide o výchovu k vlastenectvu, národnej identite a úcte k štátnym hodnotám a ideológii.
Prezident Vladimir Putin 3. októbra 2025 v Moskve na podujatí pre finalistov súťaže Učiteľ roka vyzval, aby sa výučba tohto predmetu rozšírila aj na predškolákov s cieľom podporiť ich vlastenectvo a lásku k základným hodnotám Ruska.
Predmet Dôležité rozhovory mimovládne organizácie ako napríklad Amnesty International kritizujú pre jednostranný pohľad na politiku a históriu. Preto ho považujú za súčasť kremeľskej propagandy, indoktrinácie detí a obmedzovania kritického myslenia u mládeže.