Ruské ministerstvo vnútra varuje organizátorov víkendových protestov
Autor TASR
Moskva 27. marca (TASR) - Ruské ministerstvo vnútra vo štvrtok uviedlo, že každý, kto sa zapojí do nepovolených protestov proti sprísňovaniu internetových obmedzení, za to bude niesť trestnú zodpovednosť. Varovanie je reakciou na internetové videá, v ktorých sa na víkend v inotajoch zvolávajú protestné zhromaždenia. TASR o tom píše podľa portálu The Moscow Times.
„Výzvy na účasť na nepovolených verejných podujatiach 27. – 29. marca, ako aj na iných nezákonných aktivitách v ruských regiónoch, sa čoraz viac šíria online, a to aj na sociálnych sieťach a v aplikáciách na odosielanie správ,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. „Účasť na takýchto podujatiach alebo nabádanie iných, aby sa k nim pridali (vrátane maloletých), môže viesť k administratívnemu alebo trestnému stíhaniu,“ dodalo.
V uplynulých týždňoch sa na sieti TikTok objavili videá, aby sa 29. marca protestovalo proti vládnym kontrolám internetu. Niektoré z nich používali inotaje namiesto priamej výzvy vrátane príspevkov so žiadosťou o pomoc pri hľadaní „stratenej mačky“ v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste.
Popisy sprevádzajúce niektoré videá odkazovali na anonymný kanál na sieti Telegram s názvom Scarlet Swan. Nezávislé médiá ho identifikovali ako skupinu aktivistov, ktorí neúspešne žiadali o oficiálne povolenie na usporiadanie protestov.
O zorganizovanie protestov sa pokúsil aj politik Boris Nadeždin, ktorý sa v roku 2024 neúspešne snažil kandidovať na prezidenta s protivojnovou platformou. Aj jeho žiadosť bola zamietnutá.
V uplynulých týždňoch sú v Rusku výrazné výpadky mobilného internetu, čo posilnilo špekulácie, že od budúceho mesiaca bude na celoštátnej úrovni zablokovaná sociálna sieť Telegram.
Dočasné výpadky internetu sa od invázie na Ukrajinu stali bežným javom v celej krajine. V uplynulých dňoch však trvajú oveľa dlhšie a sú aj omnoho rozsiahlejšie.
