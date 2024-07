Rusko: Vojenské továrne na Ukrajine budú legitímnym cieľom armády

Moskva 31. júla (TASR) — Každá vojenská továreň na Ukrajine bez ohľadu na to, komu patrí, bude legitímnym cieľom ruských ozbrojených síl. Na stredajšom brífingu v Moskve to podľa agentúr Reuters a TASS uviedol zástupca hovorkyne ruského ministerstva zahraničných vecí Andrej Nastasin.



Týka sa to aj prevádzky na výrobu munície, ktorú na Ukrajine vybuduje nemecká zbrojárska spoločnosť Rheinmetall. Tá v júli oznámila, že od ukrajinskej vlády dostala oficiálnu objednávku na výstavbu továrne na muníciu. Výroba munície sa má začať do 24 mesiacov.



"V tejto súvislosti opakujeme, že akékoľvek továrne na Ukrajine sú legitímnym cieľom ruských ozbrojených síl. Akékoľvek vojenské továrne," zdôraznil Nastasin.



Spoločnosť Rheinmetall 24. júla potvrdila, že začala s realizáciou projektu muničnej továrne na Ukrajine. Očakáva sa, že každý rok vyprodukuje viac než milión kusov delostreleckej munície. Výroba bude zameraná na najviac žiadanú muníciu kalibru 155 mm, ktorá je štandardom v západných krajinách. Vyrábať však plánujú aj iné druhy munície.



Najväčšia nemecká zbrojovka patrí k najdôležitejším dodávateľom zbraní pre Ukrajinu. Spoločnosť už Kyjevu v minulosti dodala tanky, systémy protivzdušnej obrany a na západe Ukrajiny prevádzkuje továreň na výrobu obrnených bojových vozidiel.