Ruské ministerstvo obrany už začalo pracovať na formulovaní technických požiadaviek pre budúcu lietadlovú loď na jadrový pohon.

Moskva 10. júla (TASR) - Ruské námorné sily dostanú lietadlovú loď na jadrový pohon, nie však v bezprostrednej budúcnosti, uviedol v stredu ich veliteľ Nikolaj Jevmenov, a to na Medzinárodnej výstave vojenského námorníctva (MVMS) v Petrohrade.



"Samozrejme, bude aj lietadlová loď na jadrový pohon, ale nie z krátkodobého hľadiska," povedal Jevmenov. Agentúra TASS s odvolaním sa na svoj zdroj z prostredia ruského obranného priemyslu informovala, že ministerstvo obrany už začalo pracovať na formulovaní technických požiadaviek pre budúcu lietadlovú loď na jadrový pohon.



TASS ďalej uviedol, že na Medzinárodnej výstave vojenského námorníctva v Petrohrade, ktorá trvá od 10. do 14. júla, predstavila Nevská projekčno-konštrukčná kancelária svoj najnovší projekt - lietadlovú loď na jadrový pohon, tzv. Projekt 11430E "Lamantin".



Na nedávnom Medzinárodnom vojensko-technickom fóre Armáda 2019 v Rusku tamojšie Štátne výskumné centrum Krylova zasa predstavilo koncepčný projekt lietadlovej lode strednej veľkosti s jadrovým reaktorom a pomocnou jednotkou plynovej turbíny. Táto lietadlová loď s výtlakom 76 000 ton by bola schopná prepraviť až 100 lietadiel.