Rusi cvičili v Baltskom mori obranu proti nepriateľským útokom
Autor TASR
Moskva 22. augusta (TASR) - Ruské ozbrojené sily uskutočnili v Baltskom mori cvičenie, ktoré zahŕňalo aj nácvik odrazenia podmorského útoku. V piatok o tom informovalo tamojšie ministerstvo obrany, píše TASR podľa agentúry Reuters.
Jednotky potápačov „predviedli svoje schopnosti v odhaľovaní a zachytení skupiny podvodných sabotérov, ako aj v používaní FPV dronov na zničenie bezpilotných lodí fiktívneho nepriateľa“, uviedol rezort obrany.
Cvičenia boli podľa neho čiastočne zamerané na posúdenie protiponorkových sabotážnych obranných jednotiek ruského vojenského námorníctva a zahŕňalo tiež cvičenie na ochranu leteckej základne pred útokmi nepriateľských dronov.
Ministerstvo zverejnilo video, na ktorom veliteľ ruských námorných síl Alexandr Moisejev dozerá na tieto cvičenia v Baltskom mori.
Reuters pripomína, že Rusko už v tomto mesiaci raz námorné cvičenia na protiponorkové operácie uskutočnilo, a to v reakcii na oznámenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že nariadil dvom americkým jadrovým ponorkám zaujať pozície bližšie k Rusku.
V prvom augustovom týždni tiež cvičili ruské a čínske námorné sily vyhľadávanie a ničenie nepriateľských ponoriek v Japonskom mori.
