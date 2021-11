Ruské námorníctvo sledovalo v Čiernom mori aktivity americkej lode

Moskva 4. novembra (TASR) - Ruské námorné sily sledovali vo štvrtok v Čiernom mori aktivity americkej veliteľskej lode Mount Whitney. Medzi Ruskom a Severoatlantickou organizáciou pritom v poslednom čase vládne napätie pre jej aktivity v blízkosti ruských hraníc, píše agentúra Reuters.



"Sily a prostriedky Čiernomorskej flotily pristúpili ku kontrole činnosti štábneho plavidla amerického námorníctva Mount Whitney, ktoré vplávalo do Čierneho mora 4. novembra," uviedlo ruské Národné centrum riadenia obrany (NCUO), píše agentúra TASS.



Podľa tohto zdroja americká Šiesta flotila už predtým informovala, že Mount Whitney smeruje do Čierneho mora, kde sa zúčastní na operácii so svojimi regionálnymi spojencami a partnermi z NATO.



NCUO okrem toho upozornilo, že ruská armáda sleduje tiež aktivity amerického torpédoborca Porter, ktorý vplával do vôd Čierneho mora 30. októbra taktiež preto, aby sa zúčastnil na operácii NATO.



Ruský prezident Vladimir Putin ešte v pondelok uviedol, že ruské vojenské sily môžu pozorovať veliteľské plavidlo Mount Whitney ďalekohľadmi alebo zameriavačmi svojich obranných systémov.



V utorok zase ruská Čiernomorská flotila uviedla, že jej plavidlá nacvičujú ničenie nepriateľských cieľov a že vzdušný obranný systém na základni Novorossijsk na Kryme, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo, bol uvedený do stavu pohotovosti.



Rusko sa často sťažuje na aktivity vojsk NATO v blízkosti svojich štátnych hraníc. Minulý mesiac sa dokonca rozhodlo prerušiť vzťahy s touto vojenskou organizáciou a od 1. novembra pozastavilo svoju stálu misiu pri NATO.