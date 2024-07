Ruské námorníctvo začalo rozsiahle manévre

Moskva 30. júla (TASR) - Ruské námorníctvo začalo s plánovanými manévrami v Severnom ľadovom aj Tichom oceáne, ako aj v Baltskom a Kaspickom mori. Do cvičení, ktoré majú preveriť pripravenosť a schopnosti námorníctva na všetkých úrovniach, sa zapája väčšina ruskej námornej flotily vrátane 20.000 vojakov a 300 lodí. Oznámilo to v utorok ruské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Manévre majú zahŕňať vyše 300 bojových cvičení vrátane nácviku použitia protilietadlových rakiet, delostrelectva či protiponorkových zbraní.



"Jednotky a formácie ruského námorníctva začali vykonávať plánované cvičenia v operačných zónach Severnej, Tichomorskej a Baltskej flotily, ako aj v oblasti, ktorú má na starosť Kaspická flotila," uviedlo ministerstvo. "Hlavným cieľom manévrov je preveriť činnosť vojenských orgánov námorníctva na všetkých úrovniach, ako aj pripravenosť posádok lodí, jednotiek námorného letectva a pobrežných síl ruského námorníctva," dodalo.



Do bojového výcviku sa podľa rezortu obrany zapojí približne 300 lodí a člnov, ponoriek a ďalších plavidiel, ako aj približne 50 lietadiel a viac než 200 jednotiek vojenskej a špeciálnej techniky. Jedinou formáciou ruského námorníctva, ktorá sa na manévroch nezúčastní, je ruská Čiernomorská flotila.



Od napadnutia Ukrajiny vo februári 2022 uskutočnilo Rusko množstvo vojenských cvičení - či už samostatne alebo aj s inými krajinami vrátane Číny alebo Južnej Afriky. Za ostatné dva mesiace vykonala Moskva aj sériu manévrov s mobilnými odpaľovacími zariadeniami jadrových rakiet či s nasadením taktických jadrových zbraní. Zintenzívnila tiež vojenské cvičenia so svojim spojencom a susedom Bieloruskom.