Ruské nemocnice začali pre nedostatok vybavenia využívať šnorchle

Moskva 16. apríla (TASR) - Lekári v ruských nemocniciach začali v čase pandémie koronavírusu používať komerčne dostupné šnorchle. Nemocnice v Rusku, podobne ako inde v Európe, zápasia s nedostatkom ochranných pomôcok. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Ruská vetva francúzskeho športového obchodu Decathlon stiahla z predaja okolo 6000 šnorchlov z desiatok predajní. Na žiadosť nemocníc ich zadarmo distribuuje po celej krajine.



Šnorchle používajú ako ochranné pomôcky nemocnice v celej Európe.



Nedostatok vybavenia v pondelok priznal aj ruský prezident Vladimir Putin. Takisto varoval, že krajina ešte nedosiahla vrchol pandémie.



Ruský Decathlon by mal všetky svoje zásoby šnorchlov rozdať nemocniciam do konca týždňa, vyhlásil generálny riaditeľ Jeremy Angelard pre AFP.



Po úprave a sterilizácii môžu šnorchle pomôcť pacientom, ktorým diagnostikovali COVID-19, s dýchacími ťažkosťami. Takisto ich môžu používať lekári a sestričky pre osobnú ochranu.



Z dôvodu nedostatku vybavenia lekári v niektorých nemocniciach začali používať masky, ktoré už predtým nosili pacienti.



"Je to lepšie než nič," povedal anesteziológ Vadim Sizov z nemocnice v Moskve.



Potápačské šnorchle začali ako prvé využívať nemocnice v Taliansku. Trend sa neskôr rozšíril do ďalších krajín.