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Ruské nezávislé noviny Novaja gazeta skončili

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Šéfredaktor nezávislého denníka Novaja gazeta a držiteľ Nobelovej ceny Dmitrij Muratov (za stolom uprostred) a členovia redakcie počas slávnostného uzavretia redakcie v Moskve v pondelok 9. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Novaja gazeta vznikla v roku 1993 a vďaka svojej investigatíve patrila k najuznávanejším ruským médiám dokumentujúcim porušovanie ľudských práv.

Autor TASR
,aktualizované 
Moskva 9. novembra (TASR) - Redakcia ruských nezávislých novín Novaja gazeta sa v pondelok naposledy zišla na porade a opustila svoje kancelárie na Potapovskom pruhu v centre Moskvy. Noviny minulý mesiac oznámili, že pod tlakom Kremľa končia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Novaja gazeta patrila k posledným médiám, ktoré otvorene kritizovali ruskú vládu aj vojnu na Ukrajine. Ruské ministerstvo spravodlivosti ich označilo za „zahraničného agenta“ a ich novinári čelili zadržiavaniu a vypočúvaniu. O poslednej porade informovali ruské médiá Sota Vision a Ostorožno Novosti.

Šéfredaktor Sergej Sokolov minulý mesiac vo videu uviedol, že ruské tajné služby prinútili redakciu ukončiť činnosť. Zatvorenie novín odsúdili organizácie Reportéri bez hraníc a Amnesty International. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk ho označil za ďalšiu ťažkú ranu pre nezávislé médiá v Rusku.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naopak v pondelok označil situáciu za „normálny cyklus zmien“ a odmietol tvrdenia, že sa v Rusku končí éra nezávislých médií. Podľa neho je ruský mediálny priestor rozmanitý a konkurenčný.

Na záberoch, ktoré zverejnil kanál Ostorožno Novosti, šéfredaktor Sokolov sníma zo stien fotografie zavraždených novinárov denníka. Ich vraždy sa všeobecne považujú za pomstu za novinársku investigatívu. Anna Politkovská napríklad roky písala o porušovaní ľudských práva ruskou armádou počas vojny v Čečensku a patrila aj k prvým kritičkám prezidenta Vladimíra Putina. Bola zastrelená v deň jeho narodenín 7. októbra 2006 vo výťahu bytového domu, v ktorom bývala.

Novaja gazeta vznikla v roku 1993 a vďaka svojej investigatíve patrila k najuznávanejším ruským médiám dokumentujúcim porušovanie ľudských práv.
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