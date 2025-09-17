Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruské nočné útoky na Ukrajine narušili dodávky elektriny

Ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba zároveň oznámil, že ruské sily zaútočili aj na železničnú infraštruktúru.

Kyjev 17. septembra (TASR) - Ruské drony v noci na stredu opäť útočili na ciele naprieč Ukrajinou. V stredoukrajinskej Kirovohradskej oblasti narušili dodávky elektriny a zasiahli aj železničnú infraštruktúru na bližšie nešpecifikovanom mieste. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„V tejto chvíli je regionálne centrum a 44 osád v územnej komunite Olexandrivka čiastočne odrezaných od dodávok elektrickej energie,“ napísal na Telegrame gubernátor Kirovohradskej oblasti Andrij Rajkovyč.

Ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba zároveň oznámil, že ruské sily zaútočili aj na železničnú infraštruktúru. O mieste útoku neinformoval.

„Včera v noci nepriateľ podnikol masívny útok dronmi s cieľom vyradiť z prevádzky rozvodne, ktoré napájajú železničnú sieť,“ napísal Kuleba na Telegrame. „Takéto útoky majú jasný cieľ: narušiť osobnú a nákladnú dopravu, jej stabilnú prevádzku a vyvinúť dodatočný tlak na ľudí a ekonomiku,“ dodal. Ukrajinské štátne železnice podľa neho po útoku nasadili viac ako 20 rezervných lokomotív.
