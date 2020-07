Ruské občianske združenie Golos označilo referendum za zmanipulované

Moskva 2. júla (TASR) – Ruské občianske združenie Golos dnes označilo referendum o zmenách v ústave, ktoré prezidentovi Vladimirovi Putinovi umožňuje zostať pri moci až do roku 2036, za zmanipulované. Píše o tom agentúra DPA.



Už v stredu Golos informoval, že dostal stovky sťažností na porušenie volebného zákona počas hlasovania. Vo štvrtok v posudku k hlasovaniu doplnil, že sa objavilo aj niekoľko prípadov viacnásobného hlasovania.



Desiatky miliónov voličov podľa Golosu zase nemohli odovzdať svoje hlasy vo volebných miestnostiach, ale hlasovali priamo v podnikoch alebo inštitúciách.



Golos tvrdí, že zamestnávatelia vyvíjali tlak na zamestnancov, aby sa na hlasovaní o návrhoch ústavných zmien zúčastnili.



Organizácia zároveň poukázala na fakt, že na referende sa nezúčastnili nezávislí pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá tradične dohliada na hlasovania v Rusku aj v iných krajinách.



Zmeny v ruskej ústave podporilo v referende 77,92 percenta voličov, proti bolo 21,27 percenta účastníkov. Sčítaných je už 100 percent hlasov.



Ústavné zmeny umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Prezident takisto dostane právo navrhovať sudcov najvyššieho súdu a prokurátorov na schválenie hornou komorou parlamentu.



Reformy tiež zakotvujú ekonomické zmeny, ktoré zaručujú minimálnu mzdu. Tá nemá byť nižšia než úroveň životného minima, zatiaľ čo štátny dôchodok bude každoročne upravovaný o infláciu.



Zmeny v ústave zahŕňajú aj zmienku o „viere v Boha", a to napriek dlhej histórii Sovietskeho zväzu ako sekulárnej krajiny. Obsahujú aj ustanovenie o zákaze manželstiev ľudí rovnakého pohlavia.