Kuleba na Valnom zhromaždení OSN: Ruské obvinenia sú absurdné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

New York 23. februára (TASR) - Ruské obvinenia sú absurdné, Ukrajina nikdy na nikoho neútočila a neplánuje ani žiadnu ofenzívu, sabotáže či provokácie v Donbase, povedal v stredu ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v prejave pred Valným zhromaždením OSN. Informovala o tom stanica ČT24." povedal Kuleba v reakcii na rozhodnutie Kremľa jednak uznať separatistické oblasti na východe Ukrajiny a následne do nich aj vyslať ruských vojakov." uviedol Kuleba." pokračoval Kuleba.Ruská armáda totiž v pondelok uviedla, že ukrajinskí vojenskí diverzanti sa pokúsili preniknúť na ruské územie ozbrojenými vozidlami. Ukrajina a jej západní spojenci už niekoľko dní varujú, že Moskva by si mohla "" na celoplošný útok na Ukrajinu.Kuleba v prejave pred VZ OSN tiež odmietol tvrdenia ruského prezidenta Vladimira Putina, že by Ukrajina plánovala zostrojiť vlastnú jadrovú zbraň." vysvetlil šéf ukrajinskej diplomacie.