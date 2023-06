Ruské ostreľovanie mesta pri Záporožskej elektrárni si vyžiadalo obete

Kyjev 26. júna (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli pri ruskom ostreľovaní mesta Nikopol, ktoré leží neďaleko Ruskom okupovanej Záporožskej atómovej elektrárne (ZAES). Uviedol to v pondelok gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Serhij Lysak. TASR o tom informuje na základe správy britského denníka The Guardian.



Ruské sily v poobedných hodinách zasiahli ťažkým delostrelectvom miestnu súkromnú firmu, napísal Lysak v príspevku na platforme Telegram. "Zahynuli dvaja (tamojší) zamestnanci - 51-ročná žena a 50-ročný muž," dodal. Ďalšieho 49-ročného muža so zraneniami hospitalizovali.



Miestne úrady ešte zisťujú rozsah škôd spôsobených ostreľovaním. Lysak k svojmu príspevku priložil fotografie budovy s rozbitými oknami.



Mesto Nikopol oddeľuje od Záporožskej jadrovej elektrárne rieka Dneper. Areál ZAES, najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, okupujú ruské sily od začiatku marca minulého roku. Elektráreň sa viackrát stala terčom ostreľovania, z ktorého sa navzájom obviňovali Rusko a Ukrajina. Táto situácia opakovane vyvoláva obavy z jadrovej katastrofy, ktoré ešte posilnilo nedávne zničenie Kachovskej priehrady na Dnepri.