Ruské plavidlá vrátane ponorky na jadrový pohon budú kotviť v Havane

Havana 7. júna (TASR) - Štyri ruské bojové plavidlá vrátane jednej ponorky na jadrový pohon navštívia na budúci týždeň Havanu. Oznámilo to vo štvrtok kubánske ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na "historicky priateľské vzťahy" oboch krajín, informuje TASR podľa agentúry AP.



Ruské plavidlá majú podľa kubánskeho rezortu diplomacie v Havane kotviť od 12. do 17. júna, pričom na palube žiadneho z nich sa nebudú nachádzať jadrové zbrane. Rezort ubezpečil, že prítomnosť týchto plavidiel "nepredstavuje pre región žiadnu hrozbu".



Kubánske ministerstvo štyri ruské lode aj vymenovalo. Uviedlo, že pôjde o fregatu zvanú Gorškov, ponorku na jadrový pohon Kazaň, ropný tanker Pašin a záchranný remorkér Nikolaj Čiker.



Z jednej z lodí ruskej flotily pri vplávaní do havanského prístavu bude na pozdrav Kube vypálených 21 sálv. Kubánske revolučné ozbrojené sily odpovedia delostreleckými salvami.



Oznámenie Havany prišlo deň po tom, ako americkí predstavitelia informovali, že Washington spozoroval ruské vojenské lode a lietadlá, ktoré mali smerovať do Karibiku na vojenské cvičenie. Manévre označili predstavitelia za súčasť širšej ruskej reakcie na americkú vojenskú podporu preukazovanú Ukrajine.



Ruskú vojenskú prítomnosť v regióne nazvali americkí predstavitelia pozoruhodnou, nie však znepokojivou. Dochádza k nej v čase, keď ruský prezident Vladimir Putin naznačil, že Moskva by mohla reagovať "asymetrickými krokmi" inde vo svete na rozhodnutie prezidenta USA Joea Bidena povoliť Ukrajine - pri ochrane Charkovskej oblasti - použitie amerických zbraní aj na útoky na ruskom území.