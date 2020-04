Pľúcne ventilátory pre USA vyrobila ruská firma zo sankčného zoznamu

Moskva 3. apríla (TASR) - Pľúcne ventilátory, ktoré tento týždeň poslalo Rusko do Spojených štátov amerických (USA) na liečbu pacientov postihnutých ochorením COVID-19, vyrobila spoločnosť, ktorá figuruje na sankčnom zozname USA. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na ruský ekonomický denník RBC.



Pľúcne ventilátory Aventa-M, ktoré dopravilo do New Yorku v stredu ruské vojenské lietadlo, vyrobila spoločnosť Uralský prístrojový závod (UPZ). Ten je súčasťou holdingovej spoločnosti Rádioelektronické technológie (KRET), na ktorú sú v USA od júla 2014 uvalené sankcie, pričom americké firmy a štátni príslušníci majú zákaz s ňou obchodovať.



Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že ruská zásielka obsahuje "množstvo vysokokvalitného materiálu", ktorý môže zachrániť veľa životov a prijal by ho kedykoľvek.



Na zásielke sa predtým dohodol Trump so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.