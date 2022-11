Ruské použitie nášľapných mín na Ukrajine predstavuje hrozbu pre ľudí

Ženeva 17. novembra (TASR) - Ruské používanie nášľapných mín na Ukrajine ohrozuje pokrok dosiahnutý v tejto oblasti za posledných 25 rokov. Vo štvrtok to vo výročnej správe uviedol celosvetový Monitor nášľapných mín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Monitor nášľapných mín sleduje dodržiavanie Zmluvy o zákaze nášľapných mín z roku 1997 v Ottawe. Podľa správy Moskva stále vyvíja nové protipechotné míny a tie, ktoré boli vyrobené v roku 2021, použila vo vojne na Ukrajine. Za prvých deväť mesiacov roku 2022 na Ukrajine identifikovali 277 civilných obetí mín a výbušných pozostatkov vojny (ERW). To je takmer päťnásobný nárast oproti 58 obetiam v roku 2021. Rusko nie je signatárom zmluvy, kým Ukrajina áno.



"Najmenej sedem typov protipechotných mín použili ruské sily na Ukrajine od začiatku invázie 24. februára," uvádza sa v správe. Ruské sily tiež pred ústupom zo svojich pozícií umiestnili "na mnohých miestach nástražné systémy aktivované obeťami a improvizované výbušné zariadenia".



Zmluvu o zákaze nášľapných mín podpísalo 164 štátov, ktoré sa zaviazali ukončiť výrobu a vývoj protipechotných mín. Doteraz zničili vo svojich skladoch viac ako 55 miliónov protipechotných mín.



V roku 2021 správa uviedla celosvetovo najmenej 5 544 obetí mín a ERW, 2 182 z nich zomrelo. "Obete spôsobené nášľapnými mínami a ERW sú za posledných sedem rokov znepokojivo vysoké," uvádza sa v správe. "Tento trend je do značnej miery výsledkom zvýšeného konfliktu a kontaminácie improvizovanými mínami pozorovanými od roku 2015."