Ruské prímerie bolo iba cynickým gestom, tvrdia Spojené štáty

Washington 7. januára - Piatkové údery ruských okupačných síl na východe Ukrajiny ukázali, že vianočné prímerie, ktoré oznámil ruský prezident Vladimir Putin, bolo iba "cynickým" úskokom, uviedli Spojené štáty.



TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price pripomenul, že keď Putin vo štvrtok oznámil dané prímerie, Price toto gesto označil za "úplne cynické".



"Domnievam sa, že toto hodnotenie sa potvrdilo vzhľadom na to, čo sme videli v priebehu dňa. Sme presvedčení, že naša skepsa je oprávnená vzhľadom na to, čoho sme svedkami zo strany Ruska v priebehu celého konfliktu," povedal Price novinárom.



"Obávame sa, že Moskva sa bude snažiť využiť akúkoľvek potenciálnu prestávku v bojoch na obnovenie a preskupenie svojich síl a nakoniec na opätovný útok s ešte väčšou pomstou, brutalitou a smrteľnosťou," dodal.



Pochybnosti o Putinovom prímerí na pravoslávne Vianoce vyjadrila aj ukrajinská vláda a európske mocnosti.



Počas prvých troch hodín jednostranného prímeria, ktoré Moskva vyhlásila na pravoslávne Vianoce, spustili ruské ozbrojené sily v Luhanskej oblasti 14-krát delostreleckú paľbu, uviedol najvyšší predstaviteľ tejto oblasti Serhij Hajdaj.



Putin oznámil 36-hodinové jednostranné zastavenie paľby pozdĺž celej frontovej línie od piatka 12.00 h (10.00 h SEČ) do sobotňajšej polnoci (22.00 h SEČ).



Ak by bolo dodržiavané, išlo by o prvé zastavenie bojov, odkedy ruské sily 24. februára 2022 napadli Ukrajinu.



Za "nedôveryhodné" a "pokrytecké" označil Ruskom jednostranne vyhlásené dočasné prímerie na Ukrajine v piatok aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell.