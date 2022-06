Ruské sankcie v oblasti plynu môžu stáť Nemcov navyše 5 mld. eur ročne

Berlín 6. júna (TASR) - Ruské sankcie voči firme Gazprom Germania a jej dcéram by mohli stáť nemeckých daňových poplatníkov a odberateľov plynu navyše 5 miliárd eur ročne. Zástupcovia nemeckého energetického sektora odhadujú, že takúto sumu by mohlo Nemecko zaplatiť za nákup náhradného plynu. Napísal to nemecký týždenník Welt am Sonntag, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters.



Rusko v máji zastavilo dodávky plynu pre firmu Gazprom Germania, ktorá bola pôvodne dcérskou spoločnosťou Gazpromu v Nemecku a zabezpečovala obchody s energiami. V nej Gazprom v apríli ukončil svoju účasť a Nemecko ju previedlo na svoj energetický regulačný úrad Bundesnetzagentur. Následne, približne v polovici mája, Gazprom dodávky plynu zastavil.



Bundesnetzagentur tak musela nakúpiť náhradný plyn na trhu, aby vykryla potreby miestnych dodávateľov a samospráv. Ministerstvo hospodárstva odhaduje, že denne je potrebné nakúpiť dodatočne 10 miliónov kubických metrov plynu. "Tento objem sa obstaráva na trhu a za trhové ceny," uviedol hovorca ministerstva bez ďalších podrobností.