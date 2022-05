Ruské sily deportovali z Mariupola do Ruska či DĽR takmer 40.000 ľudí

Kyjev 3. marca (TASR) - Ruské jednotky deportovali z prístavného mesta Mariupol takmer 40.000 ľudí, pričom ich odviezli buď priamo do Ruska, alebo na územie samozvanej proruskej Doneckej ľudovej republiky (DĽR), ktorá bola vyhlásená v roku 2014 v časti regiónu Donbas na východe Ukrajiny. Podľa americkej spravodajskej televízie CNN to v utorok v rámci on-line brífingu, ktorý sa konal v Ukrajine Media Centre Ukrinform v Kyjeve, uviedol mariupolský starosta Vadym Bojčenko.



Miestne úrady už podľa neho preverili zoznamy tých, ktorí boli deportovaní z Mariupola do Ruska alebo takzvanej DĽR. Dodal, že je na nich takmer 40.000 ľudí. Druhá strana začala tieto zoznamy skrývať, čo sťažuje overovanie.



Bojčenko objasnil, že ruská armáda "odváža miestne obyvateľstvo do odľahlých častí Ruska, na Ďaleký východ alebo na Sibír a tam ich využíva na rôzne práce“. Týmto obyvateľom Mariupola je vydávané osvedčenie o presídlení a sú zapájaní do "ponižujúcej práce, na ktorú nie je dostatok Rusov". Podľa Bojčenka tento prístup vykazuje "znaky fašizmu".



Obliehanie Mariupola ruskými jednotkami vyvolalo veľkú humanitárnu krízu. Dobrovoľníci i humanitárne organizácie tam dopravovali pomoc civilistom len s veľkými problémami a často boli pri tom bezprostredne v ohrození života.



V obkľúčenom Mariupole zostáva viac ako 100.000 civilistov. Rusko na post starostu dosadilo "svojho" človeka - Kosťantyna Ivaščenka. Baštou odporu proti ruskej okupácii zostáva areál oceliarní Azovstaľ, ktorý bránia zostávajúci bojovníci ukrajinského pluku Azov, Národnej gardy Ukrajiny a ukrajinskej armády.