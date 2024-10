Ruské sily odvrátili cezhraničný útok z Ukrajiny, tvrdí gubernátor

Kyjev 28. októbra (TASR) – Ruská armáda odvrátila pokus o ďalšie preniknutie ukrajinských síl cez hranicu na juhozápade Ruska, uviedol v nedeľu miestny predstaviteľ. Správa prišla niekoľko mesiacov po cezhraničnej ofenzíve Kyjeva v Kurskej oblasti, ktorú sa Moskva stále snaží zastaviť. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Cez hranicu medzi Ukrajinou a ruskou Brianskou oblasťou sa v nedeľu pokúsila preniknúť "ozbrojená skupina", uviedol večer miestneho času gubernátor Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz. Nespresnil, či údajný útok uskutočnili ukrajinskí vojaci, dodal však, že situácia je "stabilná a pod kontrolou" ruskej armády.



Ukrajinskí predstavitelia sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrili.



Brianska oblasť susední s Kurskou oblasťou, kde Ukrajina 6. augusta spustila prekvapivú ofenzívu, ktorá bola najväčším útokom na územie Ruska od druhej svetovej vojny. Ruským silám sa dosiaľ nepodarilo ukrajinských vojakov z tejto oblasti vytlačiť. Západní predstavitelia sa domnievajú, že Moskva by mohla do tohto úsilia nasadiť vojakov zo Severnej Kórey, ktorých podľa Južnej Kórey a USA vyslali do Ruska na výcvik. Ukrajinská vojenská rozviedka tvrdí, že prvé severokórejské jednotky už v Kurskej oblasti zaznamenali.