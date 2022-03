Ruské sily opäť odrezali černobyľskú elektráreň od elektriny

Kyjev 14. marca (TASR) - Odstavená ukrajinská atómová elektráreň Černobyľ je opäť bez dodávky elektriny. Jej prívod totiž podľa pondelňajšieho vyjadrenia ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenergo opäť poškodili ruskí vojaci, informuje agentúra AFP a spravodajská stanica Sky News.



"(Elektrické) vedenie, ktoré zásobuje černobyľskú jadrovú elektráreň a mesto Slavutyč, bolo poškodené okupačnými silami," uviedla zmienená spoločnosť na Facebooku, pričom odkazovala na ruské sily, ktoré 24. februára vtrhli do Ukrajiny.



V Černobyli, mieste najzávažnejšej jadrovej katastrofy v dejinách, bola už minulú stredu prerušená dodávka elektriny, hoci jadrový dozorný orgán OSN – Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) – vtedy uviedol, že to "nemá nijaký zásadný vplyv na bezpečnosť". Kyjev následne v nedeľu oznámil, že dodávku elektriny sa podarilo obnoviť.



Elektrina je potrebná na ochladzovanie vyhoreného jadrového paliva, ktoré sa v černobyľskej elektrárni nachádza. Podľa MAAE však nateraz nie je bezpečnosť v areáli nijako podstatne ohrozená, pretože v chladiacich nádržiach je stále dosť vody, ktorá vyhorené palivo ochladzuje aj bez prívodu elektriny, uvádza Sky News.



Ruské sily 4. marca ostreľovali a obsadili tiež atómovú elektráreň v meste Záporožie, ktorá je najväčšou prevádzkou svojho druhu v Európe. Útok spôsobil požiar, čo vyvolalo obavy z ďalšej jadrovej katastrofy. Ruskí odborníci dorazili do Záporožia začiatkom tohto týždňa, aby skontrolovali úroveň radiácie.



MAAE upozornila, že nie je schopná obnoviť komunikáciu so systémami nainštalovanými na monitorovanie jadrového materiálu a aktivít v elektrárňach v Černobyli a Záporoží. K prerušeniu prenosu dát došlo po tom, ako oba objekty obsadili ruskí vojaci.



Výbuch v černobyľskej jadrovej elektrárni v apríli 1986 spôsobil rozptýlenie rádioaktívneho mraku nad Európou.