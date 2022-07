Ruské sily ostreľujú Kramatorsk a Sloviansk

Kyjev 7. júla (TASR) - Ruské sily vo štvrtok ostreľovali mestá Kramatorsk a Sloviansk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, oznámili miestni predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Starosta Kramatorska Olexandr Hončarenko na sociálnej sieti Facebook uviedol, že pri ruskom leteckom útoku na centrum mesta dopadla raketa a zároveň vyzval obyvateľov, aby ostali vo svojich krytoch.



Gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko neskôr uviedol, že útok na mesto si vyžiadal najmenej jednu obeť a zranenia utrpelo najmenej šesť ľudí.



"Ruská raketa zasiahla centrum Kramatorska. Naisto vieme o jednom mŕtvom a šiestich ranených, no tieto údaje sa môže ešte meniť. Zničených bolo šesť budov vrátane hotela a výškovej obytnej budovy. Išlo o úmyselný útok na civilistov," uviedol Kyrylenko na sociálnej sieti Telegram.



Starosta Slovianska Vadym Ľach uviedol, že ruská armáda vo štvrtok ostreľovala aj jeho mesto. Pri útoku podľa neho utrpelo zranenia niekoľko ľudí. Ľach rovnako ako Hončarenko vyzval miestnych obyvateľov, aby nevychádzali von, ak to nie je absolútne nevyhnutné.



Guardian však upozorňuje, že tieto správy nemožno nezávisle overiť a pripomína, že Moskva popiera útoky na civilné ciele.



Ukrajina v pondelok oznámila, že jej armáda sa stiahla z mesta Lysyčansk v susednej Luhanskej oblasti, čo vyvolalo špekulácie, že ruský útok sa teraz sústredí na mestá Sloviansk a Kramatorsk. Sú to najväčšie mestá v tej časti Doneckej oblasti, ktorú má pod kontrolou Kyjev, píše Guardian.