Rusi prvýkrát vstúpili do Avdijivky, Ukrajinci ich údajne vytlačili

Kyjev 24. januára (TASR) - Ruské sily po prvýkrát vstúpili do vojnou poznačeného mesta Avdijivka ležiaceho na frontovej línii v Donbase, Ukrajincom sa ich však podarilo vytlačiť. V stredu to uviedol starosta Avdijivky Vitalij Barabaš. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Avdijivka sa na frontovej línii nachádza od roku 2014 a je súčasťou Doneckej oblasti, o ktorej Kremeľ tvrdí, že ju spolu s ďalšími troma ukrajinskými oblasťami anektoval.



Moskva sa od začiatku invázie na Ukrajinu snaží Avdijivku dobyť. Od vlaňajšieho októbra operácie ruských síl naberali na intenzite s cieľom získať kontrolu nad týmto východoukrajinským mestom, v ktorom pred vojnou žilo približne 32.000 obyvateľov. Ukrajinské sily podľa Kyjeva stále odolávajú snahám Ruska Avdijivku obkľúčiť.



"Ruské sabotážne a prieskumné oddiely prenikli do južnej časti mesta, ale boli vytlačené," uviedol Barabaš pre agentúru AFP. Odmietol povedať, kedy ruské sily vstúpili do mesta či ako dlho tam pretrvali. Priznal však, že situácia je náročná, ale ukrajinská armáda ju má podľa neho pod kontrolou.



Spresnil, že v Avdijivke sa v súčasnosti nachádza menej než 1100 civilistov, medzi ktorými nie sú žiadne deti.



Vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj ešte koncom decembra pripustil, že ruská armáda by mohla dobyť Avdijivku do "dvoch až troch mesiacov".