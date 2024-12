Ruské sily postupujú na východe Ukrajiny, údajne sú 7 km od Pokrovska

Londýn 7. decembra (TASR) - Ruské sily v posledných týždňoch postupne zaznamenali územné zisky smerom k strategickému mestu Pokrovsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Momentálne sú od neho vzdialené šesť až sedem kilometrov a ovládli aj mesto Selydove juhovýchodne od neho. Uvádza to britské ministerstvo obrany vo svojej najnovšej spravodajskej zvodke, na ktorú sa v sobotu odvolala agentúra DPA.



Ruské sily teraz pravdepodobne bojujú v centre mesta Kurachove, ktoré sa nachádza južnejšie od Pokrovska, píše ministerstvo v Londýne. Kurachove podľa neho zostáva dôležitým úsekom frontovej línie a jeho obsadenie by Rusom umožnil upevniť svoje pozície v oblasti a vytvoriť podmienky pre ďalší postup na západ.



Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že ruské sily sa snažia Pokrovsk obkľúčiť z juhozápadu cez už obsadené mesto Selydove. To je do veľkej miery zničené niekoľkomesačným ostreľovaním ruských jednotiek a väčšina miestnych obyvateľov utiekla. ISW však pripomína, že Rusko postupuje za cenu vysokých strát svojich vojakov a ťažkej techniky.



Pri obci Velyka Novosilka juhozápadne od Pokrovska ukrajinské sily zrejme podnikli obmedzený protiútok a opätovne dobyli dedinu Novyj Komar od Rusov. Podľa Londýna však ďalej pokračujú pokusy Ruska o jej obkľúčenie. Ruské sily nedávno dobyli aj obec Blahodatne južne od Velykej Novosilky.