Ruské sily pripravujú rozsiahly útok v Donbase, varuje Ukrajina

Kyjev 4. apríla (TASR) - Ruské sily pripravujú rozsiahly útok v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny. V pondelok to na Telegrame uviedol tamojší gubernátor Serhij Hajdaj, ktorý vyzval na hromadnú evakuáciu miestneho obyvateľstva. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Pozorujeme, že vybavenie prichádza z rozličných smerov, privážajú vojakov, palivo," uviedol Hajdaj vo videu. "Vychádzame z toho, že sa pripravujú na veľký (vojenský) prielom," dodal.



Gubernátor Luhanskej oblasti vyzval tamojších obyvateľov, aby čo najskôr odišli. "Prosím, nečakajte na to, kým vám zbombardujú domy," povedal v ďalšom videu. "Neváhajte," vyzval ľudí.



V pondelok bolo podľa jeho slov z danej oblasti evakuovaných 1000 osôb.



Vysokopostavený predstaviteľ amerického Pentagónu v pondelok povedal, že Rusko doposiaľ stiahlo z okolia Kyjeva asi dve tretiny svojich vojakov dislokovaných v tejto oblasti a presúva ich do Bieloruska s tým, že odtiaľ majú byť nasadení do iných oblastí Ukrajiny.



Ukrajinské ministerstvo obrany v pondelok takisto uviedlo, že Rusko pripravuje novú ofenzívu na východe s cieľom obsadiť mesto Charkov a obkľúčiť tak silne opevnené pozície ukrajinských síl na frontovej línii v Donbase, napísala agentúra Reuters.



Hovorca ukrajinského ministerstva obrany Oleksandr Motuzjanyk na brífingu bez uvedenia dôkazov povedal, že Rusko útočí na mestá Rubižne a Popasna v Luhanskej oblasti, aby si tak pripravilo cestu na útok na mesto Severodoneck a taktiež zhromažďuje svoje sily s cieľom dobyť obliehané prístavné mesto Mariupol na juhu Ukrajiny.



Motuzjanyk dodal, že Moskva zhromažďuje zásoby paliva a munície v oblastiach pri hraniciach s Ukrajinou a pripravuje tiež zdravotnícke zariadenia pre prípadný veľký počet zranených vojakov.