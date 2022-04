Ruské sily sa snažia Donbas úplne dobyť, tvrdí ukrajinská armáda

Kyjev 7. apríla (TASR) - Ruskí vojaci sa "preskupujú a robia prieskum" pre ofenzívu v Donbase na východe Ukrajiny, kde sa nachádzajú aj odštiepenecké ukrajinské republiky. Uviedli to vo štvrtok ukrajinské ozbrojené sily v správe o 42. dni bojov. TASR tom informuje na základe správy televízie BBC.



V správe sa tiež uvádza, že ruskí vojaci sa v súčasnosti snažia predovšetkým "prelomiť obranu" ukrajinských zložiek v Doneckej oblasti a plne sa zmocniť prístavného mesta Mariupol. Ruské jednotky tiež podľa ukrajinskej armády pokračujú v ostreľovaní Charkova na ukrajinskom severovýchode.



Ruskí vojaci tiež podľa správy používajú železničné trate na rýchly presun vojenského nákladu. Do železničnej stanice Kupiansk na východe Ukrajiny dorazili z ruského Belgorodu zbrane a technické vybavenie, uvádza ukrajinská armáda.



Tá zároveň oznámila, že sa jej podarilo opäť dobyť dedinu Osokorivka, ktorá sa nachádza na juhu Ukrajiny neďaleko mesta Cherson.



BBC však upozorňuje na to, že sa jej tieto informácie nepodarilo nezávisle overiť.